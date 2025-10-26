Max Verstappen leek zondagavond lang uitzicht te hebben op de tweede plaats bij de GP van Mexico, maar een virtual safey car gooide roet in het eten. Hierdoor bleef hij steken op P3. Verstappen zag de nieuwe WK-leider Lando Norris verder uitlopen in de WK-stand, maar eindigde voor Oscar Piastri. Desondanks had hij vrede met het eindresultaat: ‘You win some, you lose some. Soms heb je geluk met de safey car, soms niet”, zo reageerde hij nuchter.

Met nog vier races en twee sprintraces te gaan bedraagt de marge tussen Max Verstappen en Lando Norris 36 punten.

Verstappen was vanaf P5 aan de GP van Mexico begonnen. Hij overleefde een chaotische start. “Het begin was heel hectisch”, zei hij tegen interviewer James Hinchcliffe op de grid. “We hadden een goede start, maar ik belandde aan de buitenkant, moest over de kerbs en crashte bijna. En daarna gebeurde er ook nog veel. De meeste coureurs om me heen reden op zachte banden, terwijl ik voor de mediums had gekozen. Daarom was het voor mij zaak om de eerste stint te overleven.”

Na zijn enige pitstop kon Max Verstappen op de zachte compound aan zijn inhaalrace beginnen, die lange tijd leek te eindigen op P2, achter winnaar Lando Norris. De virtual safety car gooide echter roet in het eten, waardoor hij ook Ferrari-coureur Charles Leclerc op de finish nog voor zich moest dulden. “Maar P3 is nog steeds een heel sterk resultaat”, zo besloot Verstappen.

Over twee weken is de Grand Prix van São Paulo de volgende race op de kalender.

