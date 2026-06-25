Volgens Max Verstappen staat hij met zijn team voor een cruciaal weekend. Die boodschap gaf hij af tijdens zijn mediasessie op de Red Bull Ring in de aanloop naar de GP van Oostenrijk, de thuisrace van zijn team. “Dit weekend is cruciaal voor ons als team.”

Met een stevige update hoopt de renstal dat de prestaties van de RB22 een positieve impuls krijgen. De opmerking van Verstappen kan echter ook niet los worden gezien van alle speculaties over zijn sportieve toekomst. De leiding van Red Bull – ook in Oostenrijk aanwezig – wil de exit-clausule in het contract van Verstappen graag afkopen en hem op die manier verleiden langer bij het team te blijven. Naar verluidt kan Verstappen na dit seizoen onder zijn doorlopende contract (tot en met 2028) uit als hij in de zomerstop buiten de top-twee in de WK-stand staat. Verstappen staat momenteel zevende, op 101 punten achter WK-leider Kimi Antonelli.

Voor Verstappen is vooral het perspectief belangrijk, benadrukte hij eerder al enkele malen. Kan Red Bull het gat met de top-teams dichten, die vraag staat voor hem centraal. “We willen onszelf simpelweg verbeteren vanaf het punt waarop we het seizoen zijn begonnen tot waar we willen eindigen”, zo vertelde hij ook donderdag in de hospitality van Red Bull. “We weten dat we snelheid tekortkomen. Het gaat er nu vooral om dat we de auto beter proberen te maken. Maar dat wil iedereen natuurlijk. We vinden het niet leuk om zoals nu het vierde team te zijn. We willen beter worden. Dat is waar we op dit moment hard aan werken.”

‘Moeilijkste stap is altijd de laatste’

Er worden wel degelijk stappen in de goede richting gezet, bevestigt hij. Zeker als je kijkt naar de situatie waarin het team begin dit seizoen verkeerde, toen de achterstand ten opzichte van Mercedes aanzienlijk groter was. Max Verstappen: “We zijn dichterbij gekomen en dat is goed, maar dat zijn natuurlijk ook de makkelijke stappen om te zetten, als je ver achterloopt. De moeilijkste stap is altijd de laatste. Om echt mee te kunnen vechten voor de overwinning.”

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Verstappen tot slot: “We gaan zien hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen en weer in dat gevecht terecht kunnen komen. Ik weet het nog niet, maar het team geeft absoluut altijd de volle honderd procent en pusht hard om de auto sneller te maken. We weten echter ook dat de andere teams voortdurend met upgrades komen, dus we moeten telkens proberen net dat beetje extra te vinden om het gat te dichten. Vorige week in Barcelona kwamen we nog steeds tekort. Hopelijk gaat het dit weekend weer wat beter.”

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