Terwijl Max Verstappen het Europese F1-seizoen afwerkt, maakt het Nederlands elftal zich op voor de knock-outfase van het WK voetbal in Midden- en Noord-Amerika. Na de groepsfase wacht een nieuwe krachtmeting tegen Marokko. Door het tijdsverschil met Monterrey komt Oranje echter dinsdagnacht om 3.00 uur in actie. Verstappen deelt alvast zijn strategie voor alle supporters die de wedstrijd live willen volgen.

“Ik zou doorhalen”, adviseert Verstappen tegenover Viaplay. “Ik zou gewoon naar de kroeg gaan, flink doortrekken en dan naar huis. Daarna goed water drinken, zodat je een beetje fris voor de televisie zit.” Gaat de F1-coureur zelf niet in de kroeg kijken? “Nee, het is beter thuis”, reageert hij desgevraagd. “Anders mis je toch veel dingen.”

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“Thuis heb je de tijd om even nuchter te worden”, licht hij toe. “Veel water drinken, de wedstrijd kijken en daarna lekker naar bed”, besluit Verstappen.

De vraag is of de viervoudig wereldkampioen dinsdag de tijd heeft om goed uit te slapen. Na de GP van Oostenrijk wacht hem een nieuw sprintweekend in Groot-Brittannië. Daarna staat er nog één Europees tweeluik op het programma, alvorens hij kan genieten van een welverdiende zomerstop.

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