Max Verstappen staat aan de vooravond van zijn eerste GP Oostenrijk zonder oud-Red Bull-adviseur Helmut Marko aan zijn zijde. De Oostenrijker nam afgelopen december afscheid van de Oostenrijkse renstal. Voor Verstappen is het ‘natuurlijk een beetje anders’ dat voor het eerst in zijn F1-carrière Marko er niet is bij een thuisrace van Red Bull: “Maar ik kijk vooral terug op de geweldige tijd die we samen hebben beleefd”.

Helmut Marko speelde een belangrijke rol in de Formule 1-carrière van Max Verstappen. Het was de Oostenrijkse adviseur die uiteindelijk de Nederlandse coureur bij Red Bull binnenhaalde. Jarenlang werkten de twee ook bij de renstal samen, totdat Marko afgelopen december besloot zijn adviseurspet aan de wilgen te hangen.

‘Voelt een beetje anders’

Verstappen staat aan de vooravond van de eerste thuisrace van Red Bull sinds de adviseur met pensioen ging. “Je maakt zoveel samen mee. Dat hij er nu niet is, voelt natuurlijk een beetje anders”, zegt de wereldkampioen eerlijk tegen aanwezige media. “Maar aan de andere kant heb ik nog altijd veel contact met hem en praten we veel.”

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“Ik kijk vooral terug op de geweldige tijd die we samen hebben beleefd”, vervolgt Verstappen. “Op wat we samen hebben bereikt, in plaats van dat ik focus op dat hij er nu niet is. Het zijn gewoon geweldige herinneringen en het was een geweldige tijd. Het voelt ook niet heel raar, omdat we elkaar nog regelmatig bellen. We praten over van alles en nog wat in het leven, niet alleen meer over het racen.”

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