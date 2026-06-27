Max Verstappen zag zijn kwalificatie voor de GP van Oostenrijk in mineur eindigen na een zware crash in de slotfase van Q3. De Nederlander verloor in de bocht plotseling de controle over zijn Red Bull en kon een harde klapper niet meer voorkomen. Na afloop legde hij uit dat de auto hem volledig verraste. Verstappen – die in het verleden oppermachtig was in Spielberg – vertrekt zondag vanaf de vijfde startplek. George Russell claimede pole position namens Mercedes.

“Het voelde alsof er wat downforce ontbrak”, zei Verstappen na afloop over de crash. Hij benadrukte dat hij voorafgaand aan de crash niets aan de afstelling had veranderd. “Ik heb zelfs niets aan de auto veranderd. Ik weet dat er op sommige plekken meer marge is, dus je probeert iets meer te pushen, maar tegelijkertijd ook weer niet belachelijk veel meer. Maar zodra ik aan het stuur draaide, was het gewoon einde verhaal. Normaal gesproken kun je overstuur een beetje corrigeren, maar dit was helaas helemaal niet te controleren.”

Tevreden over upgrades

Ondanks de crash keek Verstappen met een goed gevoel terug op zijn eerste run in Q3. “Mijn eerste ronde in Q3 voelde echt goed, en het was waarschijnlijk de beste ronde van het weekend. Toch denk ik dat pole position er niet in zat vandaag.” Volgens de viervoudig wereldkampioen was een derde startplaats het hoogst haalbare. “P3 was een heel mooi resultaat geweest voor ons.” Mercedes was volgens Verstappen ongenaakbaar op de Red Bull Ring. “Zij waren iets te sterk in de snelle bochten.”

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Verstappen kwam zelf ongedeerd uit de auto, al vond hij het opmerkelijk dat er slechts met een gele vlag op zijn crash werd gereageerd. “Dat is best gek”, merkte hij op. Over zijn fysieke toestand: “Ja, het gaat zo als maar kan.” Onderdaan de streep bleef de Nederlander positief over de nieuwe onderdelen op zijn RB22. Red Bull introduceerde voor zijn thuisrace een omvangrijk upgradepakket. “Ik bedoel, het is een heel kort rondje, dus de verschillen zijn natuurlijk altijd wat klein”, legde hij uit. “Dus ik denk dat we het pakket nog moeten verfijnen voor de verschillende circuits. Maar over het algemeen denk ik dat we best tevreden zijn. Er zijn een paar dingen die we volgens mij beter kunnen doen, maar over het algemeen heeft alles gewerkt.”

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