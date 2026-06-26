Max Verstappen heeft alweer een volgende etmaalrace toegevoegd aan zijn wensenlijstje. De Nederlander overweegt om aan de 24 uur van Spa mee te doen volgend jaar, en vraagt daarom de organisatie achter de race alvast om een clash met de Formule 1-kalender te vermijden: “Het zou ideaal zijn als ze de race buiten een F1-weekend kunnen inplannen”.

Terwijl de Formule 1 is neergestreken in Oostenrijk wordt in hetzelfde weekend in België de 24 uur van Spa verreden. De etmaalrace staat nog op het wensenlijstje van Max Verstappen, die eerder dit jaar zijn eerste 24-uursrace op de Nürburgring reed. Dit jaar kan de Nederlander zelf niet aan de etmaalrace in Spa meedoen vanwege zijn Formule 1-verplichtingen. Zijn team Verstappen Racing doet wel mee, met Daniel Juncadella, Chris Lulham en Jules Gounon achter het stuur.

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“Ja, ik zal proberen het zoveel mogelijk te volgen. De auto rijdt met onze coureurs, dus ik ben dit weekend heel erg betrokken,” zei Verstappen tegen de in Oostenrijk aanwezige media. Voor de coureur is dat echter niet genoeg: graag rijdt Verstappen de race zelf volgend jaar ook. “Natuurlijk zou ik zelf ook graag in Spa racen. Ik heb dat al tegen de organisatie gezegd voor volgend jaar. Het zou ideaal zijn als ze de race buiten een Formule 1-weekend zouden kunnen inplannen, dus we zullen wel zien.”

‘Red Bull zal daar niet blij mee zijn’

“Spa is een geweldig circuit en een 24-uursrace met alleen GT-auto’s is iets heel bijzonders”, aldus Verstappen. Toen werd gesuggereerd dat de Nederlander in theorie altijd een Grand Prix zou kunnen overslaan om aan de volgende editie van de 24 uur van Spa mee te doen, lachte hij: “Ik weet zeker dat Red Bull daar niet erg blij mee zal zijn!”

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