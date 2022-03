Nikita Mazepin heeft teleurgesteld gereageerd op het nieuws dat hij zijn Formule 1-zitje is kwijtgeraakt. De Rus noemt het besluit van Haas F1 om het contract per direct op te zeggen ‘eenzijdig’ en verklapt dat hij de komende dagen ‘meer te vertellen’ heeft.

Haas maakte vanochtend bekend dat zij het contract met Nikita Mazepin en titelsponsor Uralkali per direct hebben opgezegd. Het Amerikaanse team deed dit naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne. Het is door opgelegde sancties lastiger om met Russische bedrijven samen te werken en aangezien Mazepin flink wat geld met zich meenam van het Russische chemieconcern Uralkali, waar zijn vader Dmitry meerderheidsaandeelhouder is, stond de samenwerking al op losse schroeven.

Zo kort voor het nieuwe seizoen verliest Mazepin dus zijn zitje en uiteraard reageert de Rus daar met de nodige teleurstelling op. “Beste fans en volgers, ik ben zeer teleurgesteld om te horen dat mijn Formule 1-contract opgezegd is”, schrijft Mazepin op Twitter. “Hoewel ik begrip heb voor de moeilijkheden, zijn de uitspraak van de FIA en mijn voortdurende bereidheid om de voorgestelde voorwaarden te aanvaarden om verder te gaan, volledig genegeerd en is er geen procedure gevolgd bij deze eenzijdige stap. Aan degenen die hebben geprobeerd het te begrijpen, mijn eeuwige dank.”

“Ik heb mijn tijd in de Formule 1 gekoesterd en ik hoop oprecht dat we weer samen kunnen komen in betere tijden”, vervolgt Mazepin. Hij sluit zijn bericht af door te stellen dat hij de komende dagen ‘meer te vertellen’ heeft.

Haas heeft nog geen vervanger voor Mazepin aangesteld. Het team zal begin volgende week bekendmaken wie het stoeltje (voorlopig) overneemt, aangezien volgende week donderdag de testdagen in Bahrein beginnen. De grootste kanshebber is reservecoureur Pietro Fittipaldi, die volgens teambaas Günther Steiner ook de voorkeur zou hebben.

De positie van Mazepin binnen Haas leek onhoudbaar door de toenemende maatregelen tegen Rusland. Bestuursorgaan FIA besloot dat Russische coureurs wel mochten blijven racen, maar dat moest dan onder de neutrale vlag van de FIA gebeuren. Daarop reageerde de Britse autosportbond door Russische coureurs wél te weren van race-evenementen op Brits grondgebied. De kans werd daardoor steeds kleiner dat Mazepin het gehele Formule 1-seizoen zou kunnen rijden, aangezien meerdere autosportbonden een ban op Russische coureurs overwegen.

Foto: Motorsport Images