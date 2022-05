Drie jaar na het overlijden van Niki Lauda is McLaren met een bijzonder eerbetoon gekomen. Zij hebben een bronzen standbeeld laten maken van de Oostenrijkse drievoudig wereldkampioen Formule 1 en deze in het Technology Centre geplaatst.

Lauda overleed in 2019 op 70-jarige leeftijd nadat hij al langere tijd met gezondheidsproblemen kampte. De Oostenrijker was daarvoor jarenlang actief als Mercedes-adviseur maar stond uiteraard bekend om zijn drie wereldtitels (1975, 1977 en 1984) en de intense titelstrijd met James Hunt in 1976, welke hij in de allerlaatste race van het seizoen verloor.

Lauda reed jarenlang voor Ferrari en keerde Formule 1 de rug toe na twee jaren bij Brabham, waarna hij in 1982 terugkeerde en voor McLaren ging racen. Omdat Lauda een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van McLaren heeft het team besloten om de Oostenrijker, drie jaar na zijn overleden, te eren met een bronzen standbeeld.

Het standbeeld legt het moment vast dat Lauda zijn derde wereldtitel, met McLaren in 1984, veroverde en Lauda is dan ook te zien met drie opgestoken vingers, zoals hij de titel destijds vierde. Bij het standbeeld van Lauda kon zijn iconische Parmalat-petje niet ontbreken en zijn ook zijn helm en handschoenen tot in detail nagemaakt. Het is het derde bronzen standbeeld dat in het McLaren Technology Centre te vinden is: eerder kregen oprichter Bruce McLaren en de legendarische Ayrton Senna al een standbeeld als eerbetoon.

