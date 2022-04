In de hoop om dit jaar nog voor een goede klassering in de constructeurs te kunnen gaan, heeft McLaren een ‘duidelijk plan’ opgesteld om de MCL36 te verbeteren. Dat kan wel een lang proces worden, benadrukt teambaas Andreas Seidl.

McLaren oogde sterk in de wintertests, maar in Bahrein bleek al snel dat er veel werk aan de winkel was voor het team dat vorig jaar nog vierde werd bij de constructeurs. Lando Norris en Daniel Ricciardo kwamen daar amper in beeld en hoewel de Australische Grand Prix met de vijfde en zesde plek al een stuk beter was, weet McLaren dat er nog genoeg te doen valt om van de MCL36 een auto te maken die het op kan nemen tegen Ferrari en Red Bull.

“Het was natuurlijk belangrijk dat we, nadat we beseften dat we tekort kwamen, alles analyseerden en erachter probeerden te komen hoe we zo snel mogelijk de prestaties kunnen verbeteren”, zegt Seidl in gesprek met The Race. “Ik ben erg blij dat we nu een duidelijk plan hebben voor wat we met de auto moeten doen voor wat betreft verbeteringen in de prestaties.”

Hoe lang het gaat duren voordat het plan volledig is afgerond, durft Seidl niet te zeggen. “Het zal wel wat tijd in beslag nemen. We moeten dus geduldig blijven, ondanks onze ambities. Maar het belangrijkste voor nu is dat we een duidelijk plan hebben dat we nu gaan uitvoeren.”

Wat er dan allemaal aan de auto verbeterd moet worden, wil Seidl niet graag delen. “Ik wil niet te veel in detail treden”, aldus de Duitser, die benadrukt dat het nu nog lastiger is om met updates te komen vanwege het budgetplafond. “Dat is ook waarom je het wat compacter moet maken.” De zwaktepunten van de MCL36 worden nog steeds onderzocht, maar McLaren heeft al een goed genoeg beeld om aan de slag te gaan en deze aan te pakken.