Het was na twee tegenvallende weekenden weer feest bij McLaren, waar Lando Norris en Daniel Ricciardo als vijfde en zesde over de streep kwamen. De thuisheld is tevreden met het resultaat, aangezien zijn laatste thuisraces niet altijd soepel verliepen.

Na twee puntloze races – Ricciardo werd veertiende in Bahrein en viel uit in Saoedi-Arabië – waren McLaren en Ricciardo toe aan een goed resultaat. Dat leek in Australië, gezien de vorm van de eerste twee races, een lastige klus te worden, maar na een prima kwalificatie leek McLaren plots weer de snelheid te hebben gevonden.

Ricciardo eindigde dan wel achter teamgenoot Lando Norris, tevreden is hij zeker met de zesde plaats in zijn thuisrace. “Het was een beter weekend, dat is positief voor het team”, zei Ricciardo na afloop van de race. “Ik ben blij met de vooruitgang en als team hebben we het goed uitgevoerd. Het eerste deel van de race was positief, maar we hebben nog wel wat werk aan de winkel.”

“In de tweede stint verloor ik wat pace op de harde band”, legt Ricciardo uit. “Het werd wel weer wat beter, maar we moeten dit zien te begrijpen. Ik blijf eraan werken maar over het algemeen verliep dit hele weekend soepel.”

Voor Ricciardo zijn de eerste punten van het seizoen, in zijn thuisrace, in ieder geval een flinke opsteker. “Ik ben blij om met punten weg te gaan, dat is ook erg mooi voor alle fans die aanwezig waren. Ik ben dus behoorlijk tevreden. We verlaten Melbourne met een goed gevoel, wat goed voelt aangezien dat waarschijnlijk vier jaar geleden voor het laatst gebeurde.”

Toch had er mogelijk een beter resultaat in gezeten voor de ‘Honey Badger‘, ten koste van zijn teamgenoot dan wel te verstaan. Op de boordradio kreeg hij van zijn engineer te horen dat Norris mogelijk met motorproblemen kampte, maar kreeg de opdracht om achter de Brit te blijven en hem niet onder druk te zetten. “Als hij vermogen verliest, wat wil je dan dat ik doe?”, vroeg Ricciardo daarop. “Zorg er gewoon voor dat jullie elkaar niet raken”, klonk het antwoord vanaf de pitmuur.

Foto: Motorsport Images