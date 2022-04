McLaren moet grote stappen vooruitzetten als het dit seizoen om de zeges wil strijden, om precies te zijn moet het team volgens Daniel Ricciardo ‘meer dan een seconde’ zien te vinden.

McLaren kwam als een van de grote verliezers uit de winter. De nieuwe regels boden kansen om stappen vooruit te zetten, maar het Britse team stond plots verder achteraan dan gedacht. In Bahrein bleef het team puntloos na een tegenvallende race waarin het geen rol kon spelen, in Saoedi-Arabië pakte Lando Norris zes punten met de zevende plek.

Ricciardo, die uitviel in Jeddah, blijft mede door dat resultaat nog hoopvol dat de problemen bij McLaren relatief snel opgelost zullen worden, maar houdt er ook rekening mee dat het een lange strijd wordt. En daar is hij ook goed op voorbereid. “Ja, ik denk het wel”, zegt Ricciardo tegen Motorsport.com. “En ik denk dat je dat mentaal ook moet doen.”

“Kijk, als we over twee races voor de top vijf vechten, dan is dat een bonus”, vervolgt de Australiër. “Maar als je mentaal kalm, nuchter en verstandig wil blijven, moet je beseffen dat we niet op zoek zijn naar drie of vier tienden. Het is meer dan een seconde als we willen strijden om de overwinningen.”

Ricciardo betwijfelt dan ook of het van de ene op de andere dag gaat gebeuren. “We moeten gewoon geduldig zijn. En ik denk dat het voor het welzijn van het team belangrijk is om dat te doen. Het is nog te vroeg om herrie te schoppen.”