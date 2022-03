Jenson Button, de wereldkampioen van 2009, is er bang voor dat McLarens slechte begin van het nieuwe Formule 1-tijdperk een flinke tik kan zijn voor zijn landgenoot Lando Norris.

Norris heeft afgelopen winter namelijk net een nieuw contract ondertekend dat hem tot en met maar liefst 2025 bij McLaren houdt. Daarin, zo verkondigde teambaas Andreas Seidl, staan ook geen ontsnappingsclausules. Het vertrouwen was immers groot na goede campagnes in 2020 en 2021.

‘Flinke tik’

Norris, zo vreest Button, zou nu echter zomaar een met een heel ander gevoel naar dat papierwerk kunnen kijken, nu McLaren niet bepaald goed uit de startblokken is gekomen na Formule 1’s regelrevolutie. “Dit kan wel eens een flinke tik zijn”, zegt Button bij Sky Sports F1.

“Hij heeft namelijk ook nog heel wat jaren bij McLaren te gaan, dus dan heb je ook iets van: ‘oh, oké…’ Het enige wat hij nu natuurlijk kan doen, is samen met het team proberen de problemen op te lossen”, weet Button, voor wie enige contractperikelen ook niet vreemd waren in zijn Formule 1-loopbaan.

Button koos er zelf in 2004 voor BAR in te ruilen voor Williams, maar BAR hield hem (middels een rechtszaak) in 2005 aan zijn contract. Voor 2006 tekende hij een voorcontract bij Williams, maar dit kocht hij uiteindelijk voor vele miljoenen af toen BAR toch een betere optie leek na de overname door Honda.

Na zijn jaren bij BAR en Honda, werd Button in 2009 kampioen met Brawn GP, alvorens daarna jarenlang voor McLaren te rijden. Hij kent het team dus goed, en rekent erop dat het er weer bovenop komt. “Ze hebben daar goede mensen. Het gaat dus om teambuilding, en de auto samen ontwikkelen.”

Groot probleem

Het grootste probleem bij McLaren, zo verklaarde Norris, is een gebrek aan downforce en grip. Norris en teamgenoot Daniel Ricciardo finishten in Bahrein als vijftiende en veertiende. In Saoedi-Arabië staat Norris vanavond als elfde op de grid. Ricciardo, ook door een gridstraf, staat vijftiende.

