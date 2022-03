McLaren heeft volgens Lando Norris ‘één groot probleem’: een gebrek aan downforce. Volgens hem hebben de andere teams een stap vooruit gezet na de testdagen terwijl McLaren juist stil bleef staan.

McLaren wilde de sterke trend van de afgelopen jaren voortzetten en nog een stap vooruit zetten, maar in Bahrein werd duidelijk dat zij er enkel op achteruit zijn gegaan met de nieuwe regels. Geen van beide McLarens bereikte Q3 en het Britse team, dat vorig jaar nog vierde werd bij de constructeurs, verliet het land puntloos.

Gevraagd naar wat de problemen met de MCL36 in Bahrein waren, antwoordt Lando Norris: “Downforce en grip in zijn algemeen.” Dat is ‘behoorlijk simpel’, voegt hij toe. “Er zijn wel wat momenten geweest dat de balans prima was. Als de balans prima is, maar je langzaam bent, dan is het duidelijk wat je nodig hebt. Er zijn niet veel problemen, maar één groot probleem. Dat is erg kostbaar in de Formule 1 en daar moeten we aan werken.”

Wat Norris vooral verbaast, is dat McLaren er bij de testdagen in Barcelona nog sterk voor leek te staan. “We begonnen met een degelijke auto”, stelt hij. “We hebben alleen niet veel vooruitgang geboekt terwijl de andere teams wél een stap vooruit konden zetten en meer uit hun auto’s konden halen. Er was meer hoop na Barcelona, maar dat verdween snel en terwijl iedereen een stap vooruit had gezet en updates meenam, namen wij juist een stapje terug”, concludeert Norris.

