Lando Norris denkt dat McLaren ‘moet wennen’ aan zijn plek in de achterhoede na de dramatische Grand Prix van Bahrein, waarin McLaren veertiende en vijftiende werd: “Dit is simpelweg waar we nu staan.”

De afgelopen weken waren dramatisch voor McLaren. Het team kampte met remproblemen en een zieke Daniel Ricciardo bij de testdagen en tot overmaat van ramp lijkt de snelheid ver te zoeken. Zaterdag werd dat al duidelijk met de dertiende en achttiende tijd, maar in de race werd het nog pijnlijker. Omdat ze er al slecht voor stonden kozen ze ervoor om op de mediums te starten, maar daardoor zakten Norris en Ricciardo al snel terug tot de achttiende en laatste plaats.

Halverwege de race hadden de twee al een ruime achterstand en voordat de safetycar op de baan kwam, lagen ze allebei op een ronde achterstand van raceleider Charles Leclerc. Ricciardo kwam uiteindelijk als veertiende over de streep, Norris volgde op de vijftiende plek. Dat had de zeventiende en achttiende plek geweest zonder de uitvalbeurten voor Pierre Gasly, Max Verstappen en Sergio Pérez.

McLaren was vorig jaar nog een van de teams die zich vooraan in het gevecht kon mengen, maar lijkt nu aan een lange weg naar voren te beginnen. “Dit is simpelweg waar we staan”, geeft Norris toe. “We moeten er nu gewoon een beetje aan wennen”, denkt Norris. “Natuurlijk waren er de afgelopen seizoen veel verwachtingen, zowel binnen het team zelf als van de fans.”

“Maar we hebben het op dit moment niet goed voor elkaar”, vervolgt de Brit. “We staan er ver, ver vanaf. Niet een klein beetje, maar heel ver. We moeten opnieuw beginnen en een aantal dingen uitdokteren. Ik probeer oplossingen te vinden, maar oplossingen betekenen niet dat we volgende week geweldig zullen zijn. Maar in de komende maanden moeten we begrijpen wat hier aan de hand is en hoe we beter kunnen worden.”

De situatie is hoe dan ook pijnlijk voor het team en volgens Norris zal iedereen binnen het team ‘wel wat pijn’ voelen. “We bevonden ons een paar jaar geleden al in deze positie. Ik hoop dat we optimistisch kunnen blijven dat het team en iedereen in het McLaren Technology Centre dit kan oplossen”, besluit de McLaren-coureur.