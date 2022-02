Lando Norris heeft een nieuwe overeenkomst getekend die hem tot en met 2025 bij McLaren houdt. Dat hebben het team uit Woking en de 22-jarige Brit bekendgemaakt.

Norris verlengde zijn contract met McLaren in mei van vorig jaar al voor meerdere jaren, al hield het team de exacte termijn daarbij in het midden. Inmiddels hebben het team en de coureur ‘een nieuw, vierjarig contract getekend’, zo meldt McLaren.

‘Logische beslissing’

Norris, die sinds 2017 bij McLaren zit en sinds 2019 voor het Formule 1-team rijdt, noemt het ‘een logische beslissing’ om de samenwerking te verlengen. “Teams draaien om mensen en ik hou van de mensen bij McLaren en voel me thuis bij het team.”

“Ik ben hier opgegroeid”, vervolgt hij, met Norris die het gevoel heeft onderdeel uit te maken van McLarens reis terug naar de top van de Formule 1. “Vorig seizoen was daarbij een geweldige volgende stap, zowel in mijn carrière als wat de prestaties van het team betreft.”

“Ik zie en merk hoe hard en veel er hier gewerkt en geïnvesteerd wordt. Het team is enorm gecommitteerd om in de toekomst weer om zeges en titels mee te doen. Dat geeft me veel vertrouwen voor de toekomst”, zegt Norris, die voor de nabije toekomst dus aan McLaren verbonden blijft.

Tevreden teambaas

Andreas Seidl, de teambaas van McLaren, is uiteraard in zijn nopjes met het nieuws. “Lando heeft zich de afgelopen jaren geweldig ontwikkeld als Formule 1-coureur”, vindt hij. “We bevinden ons nog op de weg terug naar de top en Lando speelt daarbij een sleutelrol in onze plannen.”

“Dat we Lando hebben vastgelegd, naast Daniel Ricciardo”, zo verwijst Seidl naar Norris’ McLaren-teamgenoot, die tot en met eind 2023 onder contract staat, “geeft ons stabiliteit en continuïteit terwijl we naar ons gezamenlijke doel toewerken: wereldtitels winnen.”

McLaren-teambaas Andreas Seidl met Lando Norris.