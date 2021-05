Lando Norris en McLaren hebben hun contract opengebroken en met meerdere jaren verlengd. Tot wanneer precies is niet bekendgemaakt maar de intenties van McLaren zijn duidelijk: men wil ook na 2022 verder met het huidige coureurskoppel Norris en Daniel Ricciardo.

Norris is wat je noemt een kind van McLaren, sinds 2017 is hij onderdeel van het team. Eerst als test- en simulatorcoureur, sinds 2019 komt hij uit voor de papaya-formatie uit Woking. “Ik ben ontzettend blij dat ik mijn verbintenis met McLaren verlengd heb. Ik zit hier nu bijna 5 jaar en ik kan me niet voorstellen dat ik de volgende fase van mijn carrière ergens anders zou beleven dan bij McLaren.”

Lees ook: McLaren eenmalig in historische Gulf-kleuren voor GP Monaco

Motorsport Images

Met die nieuwe fase doelt de 21-jarige Norris op zijn eigen intenties en die van McLaren: de terugkeer van het legendarische team aan de top. “Mijn doel met McLaren is duidelijk, races winnen en wereldkampioen Formule 1 worden. En dat wil ik bereiken met dit team. We hebben al mooie momenten meegemaakt, twee podiumplekken en de derde plek bij de constructeurs, samen met Daniel gaan we alles doen om nog veel meer succes te boeken.”

Voor CEO Zak Brown (“Hij is ontzettend belangrijk geweest voor onze ontwikkeling”) en teambaas Andreas Seidl (“De beslissing om te verlengen was geen moeilijke”) was het snel duidelijk, Norris en McLaren horen samen verder te gaan. “Sinds zijn eerste jaar heeft Lando indruk gemaakt”, vertelt Seidl.

Lees ook: Ricciardo testte nieuwe rijstijl in simulator: ‘De McLaren beloont ander soort techniek’

“Zijn ontwikkeling als coureur is uitstekend geweest. Net als hem hebben we grote ambities, ik ben erg tevreden dat we het volgende hoofdstuk samen zullen beleven. Met Lando en Daniel hebben we een enorm getalenteerd en spannend rijdersduo voor 2022 en daarna.”