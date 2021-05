Daniel Ricciardo zegt voorafgaand aan de Portugese Grand Prix een nieuwe rijstijl te hebben getest in de simulator. Volgens de Australiër beloont de McLaren een ‘ander soort techniek en rijstijl’ en werkt het team eraan om de auto beter bij zijn rijstijl te laten passen: “Tot die tijd zal ik gewoon leren hoe ik moet rijden met de auto zoals die is.”

Ricciardo heeft in zijn Formule 1-loopbaan al met verschillende soorten auto’s gereden. De Australiër heeft in de HRT, Toro Rosso, Red Bull en Renault gereden, maar lijkt met de McLaren nog wat moeite te hebben. Omdat hij de auto zich nog niet helemaal eigen heeft gemaakt, heeft hij in de simulator geprobeerd te zoeken naar de juiste techniek om op de limiet te rijden.

Lees ook: Ongeduldige Ricciardo gekalmeerd door McLaren: ‘Rustig aan, het komt wel’

“Deze auto heeft de neiging om een ander soort techniek en rijstijl te belonen”, vertelt Ricciardo in gesprek met Motorsport.com. “Dan hebben we over het insturen, maar ook de manier waarop je op de rem gaat en ook het gaspedaal indrukt. Het is een beetje uniek. Daar heb ik op de simulator aan gewerkt en probeer dat hier ook toe te passen. Ik denk dat we beetje bij beetje meer vertrouwen krijgen in de manier waarop de auto glijdt en beweegt.”

Lees ook: Ricciardo stomverbaasd over gat van één seconde naar Norris

Het testen van deze nieuwe rijstijl heeft Ricciardo op de korte termijn geholpen, maar is met name bedoeld om de auto meer zijn eigen te maken op de lange termijn. “In sommige bochten kan ik, op basis van de karakteristieken van de auto, mijn rijstijl niet gebruiken. Het lijkt erop dat het in de meeste bochten beter is om op een andere manier te rijden. Ik probeer het team te laten weten waar de zwakheden zitten en hoe ik graag zou willen rijden. We proberen updates mee te nemen die dit zullen oplossen. Tot die tijd zal ik gewoon leren hoe ik moet rijden met de auto zoals die is”, aldus Ricciardo.