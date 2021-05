McLaren heeft geprobeerd Daniel Ricciardo te kalmeren nu hij nog steeds moet wennen aan zijn nieuwe auto, geeft de coureur zelf toe. De ervaren Australiër had gehoopt meteen goed te kunnen presteren bij zijn nieuwe werkgever, maar vindt het ‘moeilijk te slikken’ dat hij nog niet op het niveau zit van teamgenoot Lando Norris: “Ik ben een soort van veteraan, dus waarom zou dat tijd kosten?”

Ricciardo verruilde het zwart-geel van Renault voor het papajaoranje van McLaren, waar hij de teamgenoot is van de 21-jarige Lando Norris. De ervaren Ricciardo, bezig aan zijn elfde seizoen in de Formule 1, kon in Bahrein en Imola nog niet tippen aan de Brit die nu derde in het kampioenschap staat, mede dankzij het podium bij de Grand Prix van Emilia-Romagna. Het valt Ricciardo zwaar dat hij nog niet in de buurt komt van zijn teamgenoot.

Foto: Motorsport Images

“Het is moeilijk te slikken, want ik ben een soort van veteraan, dus waarom zou dat tijd kosten?”, vraagt hij zich tegen Sky Sports af. “Ik ben hier als ervaren coureur gearriveerd, maar iedereen in het team behandelt me een beetje als een rookie, wat een soort van waar is aangezien ik een rookie ben wat betreft deze auto en de omgeving.”

Ricciardo had gehoopt direct beter te kunnen presteren bij McLaren en is niet tevreden over zijn resultaten in de eerste twee races van het seizoen, maar de ietwat ongeduldige coureur kan op steun rekenen van teambaas Andreas Seidl en McLaren-ceo Zak Brown. “Na Imola was ik boos omdat ik niet beter en meer kon doen. Maar Andreas en Zak zeiden allebei: ‘rustig aan, het komt wel’. Ik zal niet rustig aan doen, maar ik weet dat ik er wel zal komen.”

Op het Autódromo Internacional do Algarve voelde Ricciardo zich al beter. De ‘Honey Badger‘, zoals de Australiër ook wel genoemd wordt, zag Norris in de eerste vrije training nog boven zich staan, maar in de tweede vrije training waren de rollen omgedraaid. “Het was voor mij een betere dag”, vertelt Ricciardo. “Het voelde alsof ik direct in VT1 in het ritme zat. Het gevoel, of de signalen die ik voelde vandaag, is onvermijdelijk en dat zal na verloop van tijd wel komen. Maar vandaag voelde zeker als een stap wat betreft mijn vertrouwen in de auto en mijn vermogen om iets meer op de limiet te rijden”, besluit de McLaren-coureur.