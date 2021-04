Daniel Ricciardo zegt ‘vol vertrouwen’ te zitten dat hij wereldkampioen kan worden met McLaren. De Australiër tempert de verwachtingen wel door te stellen dat het dit jaar nog niet zal gebeuren, maar de voorbereidingen van het team voor 2022 stemmen hem hoopvol: “Er wordt door iedereen heel hard gewerkt en dat is echt gaaf om te zien.”

Ricciardo, die van 2014 tot en met 2018 voor Red Bull reed, verruilde Renault voor het papajaoranje van McLaren. De ‘Aussie‘ heeft zeven overwinningen, 31 podiums en drie polepositions achter zijn naam staan, maar na tien seizoenen in de Formule 1 ontbreekt nog een wereldkampioenschap. Als het aan Ricciardo ligt zal hij met McLaren wel een worp kunnen doen naar de wereldtitel.

“Als het een ‘ja of nee’ vraag is, dan is het een ja”, vertelt Ricciardo in een interview met het Australische EFTM. “Of dat dit jaar zal zijn? Nee. Maar kijk naar de eerste twee races, mijn ronde in Imola, waar ik met zekerheid van kan zeggen dat ik er nog lang niet alles uit heb gehaald, ik zat maar vier tienden van de poleposition af. Zelfs dan heeft het team de kloof flink gedicht.”

Volgend jaar staan grote reglementswijzigingen op de planning, die ervoor moeten zorgen dat de auto’s makkelijker achter elkaar kunnen blijven rijden, zonder te veel last te krijgen van vuile lucht. Het is dan ook het seizoen 2022 waarop Ricciardo zijn hoop heeft gevestigd om te strijden voor het kampioenschap.

“De reglementswijzigingen gaan volgend jaar alles veranderen. Kijkend naar wat het team al allemaal heeft gedaan – en ik heb het gevoel dat het dit jaar weer een stap in de juiste richting is – op het gebied van de structuur, de stabiliteit…er wordt door iedereen heel hard gewerkt en dat is echt gaaf om te zien. Dat geeft me veel vertrouwen om ‘ja’ te zeggen op de vraag die je me stelde”, aldus Ricciardo.

Daniel Ricciardo is hoopvol dat hij met McLaren wereldkampioen kan worden. Foto: Motorsport Images