Terwijl Daniel Ricciardo in 2021 voor zijn derde team in vier jaar racet, lijkt oude liefde Red Bull dit jaar eindelijk de strijd aan te kunnen gaan met Mercedes. Na zijn vertrek bij Red Bull in 2018 kwam de Australiër na twee jaar Renault dit seizoen bij McLaren terecht. Ongeacht wat er gebeurd zou zijn, Ricciardo zou dit jaar hoe dan ook niet met Red Bull tegen Mercedes hebben gestreden. Dat vertelt hij in gesprek met FORMULE 1 Magazine. “Ik zou alleen maar naar verandering hebben verlangd.”

Halverwege 2018 verraste Daniel Ricciardo de hele F1-wereld door bekend te maken dat hij Red Bull aan het einde van het seizoen zou verlaten voor Renault. Nog voor de start van het seizoen 2020 herhaalde hij dat kunstje. Dit keer kondigde hij aan dat hij de Franse renstal na twee jaar zou verlaten voor het Britse McLaren.

Lees ook: Ricciardo over teamorders bij McLaren: ‘Op zo’n moment moet je je trots opzij zetten’

Spijt van zijn vertrek bij Red Bull heeft Ricciardo niet, ook niet als hij dit seizoen ziet dat de energiedrankfabrikant de strijd met Mercedes aan kan gaan. Wat er ook gebeurd zou zijn, Ricciardo is ervan overtuigd dat hij hoe dan ook voor 2021 zou zijn vertrokken bij het team uit Milton Keynes.

“Weet je, zelfs als ik na 2018 nog een paar jaar was gebleven, was ik daarna weggegaan om de volgende stap te zetten, want dan had ik alleen maar meer naar verandering verlangd”, legt de goedlachse Aussie uit in gesprek met FORMULE 1 Magazine. “Ik zie, ongeacht hoe het ook was gelopen, geen situatie waarin ik in 2021 nog bij Red Bull zou zitten”, aldus Ricciardo.

Lees ook: Brundle analyseert Ricciardo’s carrièrekeuzes: ‘Misschien had hij wel bij Red Bull moeten blijven’

In editie 5 van FORMULE 1 Magazine lees je het volledige interview met Daniel Ricciardo. Over zijn wittebroodsweken bij McLaren, one percenters en het respect dat hij doorheen de jaren verdiende. Editie 5 ligt vanaf 13 mei op de mat of in de winkel.