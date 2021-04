Brundle analyseert Ricciardo’s carrièrekeuzes: ‘Misschien had hij wel bij Red Bull moeten blijven’

Na zijn overstap naar McLaren rijdt Daniel Ricciardo voor een derde team in vier jaar tijd, nadat hij eind 2018 Red Bull verliet voor Renault. Volgens F1-commentator en voormalig coureur Martin Brundle was de keuze voor Renault een fout, de overstap naar McLaren zou wel eens de juiste kunnen blijken, ‘als hij geduldig is’.

Na vijf jaar Red Bull nam Daniel Ricciardo eind 2018 afscheid van de energiedrankenfabrikant. De Australiër trok naar Renault, waar hij vorig jaar, in zijn tweede seizoen voor de Franse renstal, twee podiums scoorde. Toch was Ricciardo’s keuze voor Renault voor geen goede, zo oordeelt Sky-commentator Martin Brundle in de In The Fastlane-podcast.

Lees ook: Ricciardo: ‘Denk dat Verstappen me nu meer respecteert dan toen we teamgenoten waren’

“Renault was een vergissing, dat vermoedden we toen al wel allemaal, maar ik denk ook dat hij het nodig had om weg te gaan bij Red Bull.” Na twee jaar Renault verhuisde de goedlachse Australiër afgelopen winter opnieuw, deze keer naar McLaren.

Volgens Brundle is de keuze voor de Britse renstal logisch. “Tenzij hij op een of andere manier naar Mercedes had kunnen gaan, waar zou hij anders heen gaan? Ik zie hem niet teruggaan (naar Red Bull, red). Misschien had hij wel bij Red Bull moeten blijven, maar daar hij voelde dat alle aandacht naar Max (Verstappen, red.) ging en dat kan ik helemaal begrijpen”, aldus de voormalig F1-coureur.

“Ik geloof dat als hij het geduld heeft en hij bij McLaren blijft, dat hij opnieuw vooraan het veld kan meestrijden”, besluit Brundle.

Lees ook: Ricciardo hekelt ‘idioten’ op F1’s social media-afdeling: ‘Focus ligt te veel op crashes’