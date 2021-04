Daniel Ricciardo heeft er vrede mee dat hij na teamorders zijn plek moest afstaan aan McLaren-teamgenoot Lando Norris. De Australiër kreeg namelijk voldoende de tijd om zijn snelheid te tonen, maar slaagde daar niet in. “Ik ga hier geen drama van maken, het was een eerlijke beslissing.”

Lando Norris was in Imola het hele weekend de snelste McLaren-coureur. Door een geschrapte tijd in Q3 moest de Britse jongeling echter achter zijn teamgenoot Daniel Ricciardo starten. In de openingsfase van de race viel Norris nog even terug van P7 naar P9, maar zodra hij vertrouwd was met de omstandigheden, vloog hij. In geen tijd ging hij de negende naar de zesde plek, waar hij op de staart van Ricciardo kwam.

Norris meldde over de radio dat hij sneller was, een verdoken vraag om teamorders natuurlijk. Heel even kreeg Ricciardo de tijd om zich te bewijzen, maar uiteindelijk koos de Britse formatie ervoor zijn coureurs van positie te wisselen. “Op zo’n moment moet je je trots even opzij zetten”, geeft Ricciardo na afloop toe bij Sky Sports.

Geen leuk moment dus voor de goedlachse Aussie, maar hij toont begrip voor de beslissing van het team. “Ik denk oprecht dat het team eerlijk was, want ze gaven me de tijd om mijn pace te laten zien. Er waren rondjes waarin ik een redelijke tijd kon rijden, maar om eerlijk te zijn, reed ik mijn rechtervoorband kapot zodra ik echt begon te pushen. Het was vandaag niet genoeg, dus ik ga er geen drama van maken, het was een eerlijke beslissing”, aldus Ricciardo.

