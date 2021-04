Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en in de categorieën Top & Flop belichten we de positieve en negatieve uitschieters van het raceweekend. Max Verstappen won in Imola een enerverende GP van Emilia Romagna op autoritaire wijze, voor Valtteri Bottas was het een weekend om snel te vergeten. Ons oordeel:

TOP

Max Verstappen – 9: Start: 3e Finish: 1e

Een mechanisch probleem voorkomt dat Max Verstappen deel kan nemen aan VT2, de belangrijkste training van het weekend. Ondanks een gebrek aan data en baantijd kwalificeert de Nederlander zich een dag later als derde, al moet hij teamgenoot Pérez wel voor zich dulden op zaterdag. Op zondag laat Verstappen er geen gras over groeien. In tweede versnelling heeft hij een topstart. Hij gaat voorbij Pérez en gebruikt, hard maar fair, zijn ellebogen in duel met Hamilton in de eerste bocht.

Aan de leiding rijdt de Red Bull-coureur autoritair. Enkel tijdens de wissel van intermediates naar droogweerbanden moet hij de koppositie heel even uit handen geven, verder dicteert hij het tempo. Een momentje voor de herstart brengt hem niet van de wijs. Zonder echte druk van achteren uit stormt Verstappen in Imola naar zijn eerste overwinning van het seizoen. Enkel het bonuspunt voor de snelste ronde ontbreekt.

Lando Norris – 9: Start: 7e Finish: 3e

Lando Norris beleeft een topweekend op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Op zaterdag lijkt de Brit op weg naar de derde plek in de kwalificatie, maar door het overschrijden van de track limits moet hij genoegen nemen met startplek zeven.

In de openingsfase van de race valt Norris nog even terug, maar zodra hij vertrouwd is met de omstandigheden vliegt hij. Hij gaat in geen tijd van de negende naar de zesde plek. Vervolgens gebruikt McLaren teamorders om Ricciardo en Norris van plaats te wisselen, waarna de Aussie zijn teamgenoot enkel maar verder ziet wegrijden. Bij de herstart pakt Norris op de zachte band P2 over van Leclerc. Even lijkt hij op weg naar zijn beste resultaat ooit, maar in de slotfase zijn de softs op en moet Norris Hamilton alsnog voor zich dulden. Hoe dan ook is P3 een prachtig resultaat voor de Britse jongeling en zijn team.

FLOP

Valtteri Bottas – 2: Start: 8e Finish: DNF

Bottas’ hoogtepunt komt er al op vrijdag, wanneer hij in zowel VT1 als VT2 de snelste is. Op zaterdag raakt de Fin niet verder dan de achtste startplek, zijn teamgenoot verovert de polepositie.

Op race day gaat het zowaar nog slechter voor Bottas. Halverwege de race bevindt hij zich plots in een gevecht met de Williams van George Russell. De twee raken elkaar, einde race voor het tweetal. Wie er ook schuldig is voor de crash, dit is een rampzalig resultaat voor Bottas. Terwijl Hamilton uit een verloren situatie tweede finisht en de leiding in het WK behoudt, telt de Fin die zo graag wereldkampioen wil worden na twee races al 28 punten achterstand op de WK-leider.

George Russell – 3: Start: 12e Finish: DNF

Williams lijkt in 2021 opnieuw een stap te hebben gezet. In Imola vertaalt zich dat in een twaalde en veertiende startplek, met Russell op P12. In de race lijkt de Brit eindelijk op weg naar zijn eerste punten voor het traditieteam uit Grove, totdat hij tijdens een gewaagde actie op Bottas de Fin raakt. Beide coureurs eindigen in de muur, Russell vergooit voor het tweede jaar op rij een goede kans op punten in Imola.

REST VAN HET VELD

Lewis Hamilton – 8: Start: 1e Finish: 2e

Toonde op zaterdag nog maar eens zijn pure snelheid door met enkele honderdsten voorsprong pole te veroveren. Op zondag moet hij snel de leiding afstaan aan Verstappen, maar wanneer Hamilton van de baan gaat bij het inhalen van de gedubbelden, lijkt zijn race verloren.

Door de rode vlag verdwijnt zijn ronde achterstand, vanaf P8 begint hij bij de herstart aan een inhaalrace. In de slotfase verovert de wereldkampioen alsnog P2, door de snelste raceronde beperkt hij de schade bovendien nog verder. 19 punten na zo’n race, dan kan je Hamilton zijnde eigenlijk alleen meer opgelucht en tevreden zijn.

Sergio Pérez – 4: Start: 2e Finish: 11e

Ondanks P2 baalt Pérez om zaterdag omdat polepositie volgens de Mexicaan voor het grijpen lag. Een dag later rijdt hij een slordige race met veel fouten. “Ik heb het verkloot”, aldus Pérez die zich bewust is van zijn prestatie.

Daniel Ricciardo – 6: Start: 6e Finish: 6e

Een beetje hetzelfde verhaal als in Bahrein voor Ricciardo. Kan niet hetzelfde tempo rijden als zijn teamgenoot Norris – hij moet zelfs zijn positie afstaan door teamorders – maar rijdt verder een solide wedstrijd.

Lance Stroll – 6: Start: 10e Finish: 8e

Duidelijk de snelste Aston Martin-coureur tijdens dit seizoensbegin. Kwalificeert zich nipt voor Q3 en houdt op zondag het hoofd koel op weg naar zijn tweede puntenfinish op rij.

Sebastian Vettel – 5: Start: 13e Finish: DNF

De viervoudig wereldkampioen voelt zich nog niet helemaal thuis in zijn AMR21, maar vooral andere factoren zorgden voor een erg moeilijke race. Hij moet starten vanuit de pitstraat, krijgt een tijdstraf en moet uiteindelijk opgeven door problemen met de versnellingsbak.

Fernando Alonso – 6: Start: 15e Finish: 10e

In de kwalificatie geklopt door teamgenoot Ocon. Kleurloos tijdens de race, al scoort hij door een straf voor Räikkönen na de race alsnog zijn eerste punt van het seizoen.

Esteban Ocon – 6: Start: 9e Finish: 9e

Gokt aan de start op regenbanden, zonder succes. Rijdt vervolgens een beetje in niemandsland, maar veegt wel de nul achter zijn naam weg met een negende plaats.

Charles Leclerc – 7: Start: 4e Finish: 4e

Wat in Bahrein al werd vermoed, bewijst Ferrari in haar thuisland. De Scuderia heeft stappen gezet en lijkt met McLaren te strijden om de derde plek. Charles Leclerc doet in die strijd wat hij kan, met zowel in de kwalificatie als race een vierde plaats.

Carlos Sainz – 7: Start: 11e Finish: 5e

Zeer matige prestatie op zaterdag, maar verovert op zondag ondanks verschillende foutjes toch een mooie hoop punten door als vijfde te finishen. “Ik deed mijn best, misschien wel te veel”, oordeelt de Spanjaard.

Yuki Tsunoda – 4: Start: 20e Finish: 12e

In Bahrein toonde Tsunoda zijn talent, in Imola zijn gebrek aan ervaring. Is te gretig tijdens Q1, crasht in de Variante Alta en bezorgt zichzelf zo de laatste startplek en zijn team uren extra werk. Heeft een goede start waarbij hij verschillende plaatsen goedmaakt. Bij de herstart gooit hij met een spin zijn negende plaats weg en krijgt bovendien ook nog eens een tijdstraf voor het veelvuldig overschrijden van de track limits.

Pierre Gasly – 7: Start: 5e Finish: 7e

Gokt bij de start op full wets, maar dat pakt verkeerd uit. Valt helemaal terug tot P18, waarna hij aan een remonte begint die eindigt op de zevende plaats. Degelijk resultaat, maar hier zat meer in voor Gasly en AlphaTauri.

Antonio Giovinazzi – 5: Start: 17e Finish: 14e

Kleurloze race van thuisrijder Giovinazzi. Een gedwongen pitstop door remproblemen verpest zijn race helemaal.

Kimi Räikkönen – 5: Start: 16e Finish: 13e

Lijkt Alfa Romeo haar eerste punten van het seizoen te bezorgen, totdat een straf na de race hem terugzet naar P13. Reden voor de straf: Räikkönen had na zijn spin tijdens de formatieronde van de herstart door de pitstraat moeten rijden, maar deed dat niet. Zonde voor de Fin.

Mick Schumacher – 5: Start: 18e Finish: 16e

Spinnen tijdens de safety car-fase overkomt verschillende coureurs, maar wanneer Schumacher dat doet, raakt hij de muur. Hij verliest zijn voorvleugel en veel tijd, nadien kan de GP in Imola voor de Duitser enkel nog dienen om extra ervaring op te doen.

Nikita Mazepin – 5: Start: 19e Finish: 17e

Net als in Bahrein ging de Rus meermaals in de rondte in Imola. Betrokken bij de crash van Latifi, maar treft daar geen enkele schuld. Verder is de race in Imola vooral een leerschool voor de jonge Rus.

Nicholas Latifi – 3: Start: 14e Finish: DNF

Op zaterdag dolgelukkig omdat hij voor het eerst doorstootte naar Q2, op zondag duurt zijn race minder dan een ronde. Spint, komt terug op de baan en vergeet daarbij Mazepin. De Rus kan nergens heen en raakt Latifi, waarna de Canadees in de muur belandt.