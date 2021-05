Terwijl Lando Norris zondag de Grand Prix van Portugal als zevende zal aanvangen, vinden we zijn teamgenoot Daniel Ricciardo terug op een teleurstellende zestiende plaats. De Australiër is logischerwijs stomverbaasd over het slechte resultaat, maar met name over het enorme verschil naar Norris: 1.045 seconde.

Op het Autódromo Internacional do Algarve was Ricciardo maar liefst een volle seconde langzamer dan teamgenoot Norris. De Australiër zat aan het einde van Q1 in de gevarenzone en werd uiteindelijk naar de zestiende plaats verwezen door Esteban Ocon. De ‘Aussie‘ kwam 91 duizendsten tekort om alsnog door te gaan naar Q2 en snapt niet hoe dat kon gebeuren.

“Ik weet echt niet wat er is gebeurd”, vertelt de stomverbaasde Ricciardo. “Mijn rondes waren lastig, met name richting de laatste sector. Maar waarom? Geen idee.”

De zestiende startplaats is het slechtste kwalificatieresultaat van Ricciardo sinds de Grand Prix van Japan 2019, toen hij ook de zestiende tijd noteerde. “Ik heb een paar tienden laten liggen. De zestiende plaats was absoluut niet het resultaat waarvan ik gedroomd had”, erkent de McLaren-coureur.

Ricciardo gaf onlangs al aan dat hij beter wil presteren bij McLaren, maar heeft van teambaas Andreas Seidl en McLaren-ceo te horen gekregen dat hij het rustig aan moet doen, nu hij nog altijd moet aanpassen aan de auto. Dat was ook een van de oorzaken van het slechte resultaat in de kwalificatie, meent Ricciardo. “Ik probeer een beetje van mijn oude stijl af te stappen. Ik ben me best bewust van hoe ik elke bocht benader. Ik dacht dat ik daarin gisteren een stap had gemaakt, ik voelde me comfortabeler. Het voelt wat ellendig hier vandaag. Ik ga de roes uitslapen”, aldus Ricciardo.