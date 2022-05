McLaren neemt voor de Grand Prix van Spanje enkele updates mee voor de MCL36. Het wordt voor de team een belangrijk weekend in Barcelona, waar ze de data van de testdagen naast de nieuwe data kunnen leggen.

De Formule 1 keert dit weekend terug naar het toneel van de eerste testdagen – of shakedown – van dit seizoen, Barcelona. Het is de eerste echte mogelijkheid voor de teams om te zien of zij stappen vooruit hebben gezet ten opzichte van die testdagen, of juist de verkeerde kant zijn opgegaan.

Het wordt dan ook een belangrijk weekend voor enkele teams, waaronder McLaren. Zij leken na de testdagen een van de mogelijke titelkandidaten, maar bij de eerste race in Bahrein werd op pijnlijke manier duidelijk dat zij wat werk te doen hadden. Sindsdien is McLaren vooruitgegaan en zit het weer wat steviger in het middenveld.

“We nemen een aantal updates mee”, blikt McLaren-teambaas Andreas Seidl vooruit op de Spaanse Grand Prix. “Ik weet dat het een extreem drukke week is geweest voor veel teams die veranderingen hebben doorgevoerd voor Barcelona, dus het blijft een spannende strijd om de punten.”

“We hebben tijdens de testdagen goed gepresteerd op dit circuit, dus het zal interessant zijn om te zien hoe onze auto zal presteren met de upgrades die we sindsdien hebben meegenomen”, voegt Seidl toe. “Hopelijk kunnen we wat goede gevechten hebben en krijgen we beide auto’s weer in de strijd voor goede punten.”

Daniel Ricciardo ziet Barcelona als een goede test om te zien welke aspecten van de MCL36 nog verbeterd kunnen worden. “Aangezien we hier in februari getest hebben, hebben we meer een idee van wat we kunnen verwachten onder de nieuwe reglementen dan tijdens andere raceweekenden. Het zal goed zijn om te zien waar we verbeteringen kunnen aanbrengen en de upgrades die we brengen op de proef kunnen stellen.”