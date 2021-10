De organisatie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië, die dit seizoen voor het eerst plaatsvindt, heeft besloten om tickets met algemene toegang tot de race in de verkoop te doen. Daarmee verhogen zij de capaciteit van 40 procent naar de volle 100 procent.

De organisatie had eerder nog maar 40 procent van de kaarten verkocht om zo aan het covid-protocol te voldoen, maar door versoepelingen van maatregelen is het mogelijk om de volle capaciteit te gebruiken. Daardoor zijn nu ook de tickets met algemene toegang tot de race in de verkoop gegaan. Hiermee kunnen fans op veel plekken langs de baan staan en genieten van de actie op het gloednieuwe circuit, waar van 3 tot en met 5 december gereden wordt. De aanleg van het 6.175 kilometer lange circuit in Jeddah – aan de kust van de Rode Zee, bijna duizend kilometer ten westen van hoofdstad Riyad – is nog in volle gang.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië wordt onder het kunstlicht verreden, maar na de kwalificatie en de race is er voor de fans nog genoeg om van te genieten dankzij de concerten. Op zaterdag treden Jason Derulo en DJ Tiësto op terwijl Justin Bieber, A$AP Rocky en David Guetta na de race het feest in gang mogen brengen. Naast de algemene toegang zijn er ook nog tickets voor de tribunes beschikbaar. Formule 1-tickets boek je veilig en vertrouwd bij Formule1.nl via www.formule1.nl/tickets.