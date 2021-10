De kunstverlichting staat en brandt, de contouren van het 27 bochten lange Jeddah Corniche Circuit worden met nog minder dan 50 dagen te gaan tot de inaugurele Grand Prix steeds duidelijker in de Saoedische miljoenenstad. “Jeddah is een ideale locatie voor een Formule 1-race.”

Dat stelt Martin Whitaker, CEO van de Grand Prix van Saoedi-Arabië, die op 5 december van dit jaar voor het eerst gehouden moet worden. De aanleg van het 6.175 kilometer lange circuit in Jeddah – aan de kust van de Rode Zee, bijna duizend kilometer ten westen van hoofdstad Riyad – is in volle gang.

“Als haven aan de Rode Zee is de Grand Prix een geweldige kans om Jeddah als stad in ontwikkeling te tonen. Zowel qua toerisme als op zakelijk vlak”, stelt Whitaker. Fans die naar Jeddah komen, zo zegt hij, wacht een ‘ervaring vol zon, zee, heerlijk eten en geweldige mensen’. “Jeddah is een ideale locatie voor een Formule 1-race.”

Op die ideale locatie moet ‘het langste en snelste’ stratencircuit op de Formule 1-kalender komen. Het meest in het oog springende punt, zo verwacht Whitaker? “De ‘parabolica’ van bocht dertien. Die loopt langs de jachthaven en coureurs zullen er met 322 kilometer per uur langs het nieuwe luxe hotel scheuren dat er dan moet staan.”

Om ervoor te zorgen dat het circuit straks genoeg actie biedt, worden er drie DRS-zones aangewezen. De race zal daarnaast onder kunstlicht verreden worden, om 20:30 uur lokale tijd (18:30 Nederlandse tijd). De deal tussen de Formule 1 en Saoedi-Arabië voor de Grand Prix is voor minstens tien jaar gesloten.

De Grote Prijs van Saoedi-Arabië is, zoals bekend mag zijn, niet onomstreden gezien de mensenrechtensituatie in het land. Zeker niet gezien de Formule 1’s eigen, nieuwe activisme onder de #WeRaceAsOne-campagne. Saoedi-Arabië zet al langer in op autosport om zich internationaal te profileren. Zo haalde het eerder de Formule E en Dakar Rally binnen.

Zowel de Formule 1 als raceorganisatie hebben echter ontkend met de Grand Prix aan sportswashing (het opvijzelen van de reputatie van een land door er een groot sportevenement te houden) te doen. Whitaker ziet de race vooral als manier op de regio een boost te geven en zowel Jeddah als Saoedi-Arabië onder de aandacht te brengen.

Daar komt bij, zo stelt hij, dat duurzaamheid en educatie twee van de pijlers onder de Grand Prix zijn. Hij ziet de race als ‘fantastisch platform voor Saoedi-Arabië om de percepties over het Koninkrijk te veranderen’. De overheid zet hier ook zelf op in met project Vision 2030, gericht op toerisme en het ontwikkelen van een meer inclusieve samenleving.

