De GP van Oostenrijk werd een ware uitputtingsslag. Door de extreme temperaturen op de Red Bull Ring had de FIA voorafgaand aan het raceweekend al een officiële hittewaarschuwing afgegeven. Juist onder die omstandigheden werden Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli getroffen door problemen met hun drinksysteem. Verstappen kon wel zijn dorst lessen gedurende de race, al was zijn water niet per se verfrissend.

Tijdens de GP van Oostenrijk steeg de luchttemperatuur tot liefst 35 graden Celsius. Volgens de reglementen treedt de speciale hitteprocedure al in werking zodra de temperatuur boven de 31 graden uitkomt. Teams mogen dan gebruikmaken van een koelkit om de lichaamstemperatuur van de coureurs onder controle te houden.

Theetje in de auto

Russell, die uiteindelijk de overwinning pakte, moest de race echter afwerken zonder een werkend drinksysteem. Direct na de finish maakte de Brit via de boordradio duidelijk hoe zwaar de omstandigheden waren geweest. “Het drinksysteem viel uit, mooi dat dat nou net gebeurt… Ik heb wel dorst”, klonk het gelaten. Teamgenoot Antonelli, die als derde eindigde achter Russell en Max Verstappen, kampte met hetzelfde probleem. In de cooldown-ruimte vertelde de Italiaan dat ook zijn drinksysteem niet naar behoren had gewerkt.

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Verstappen had op zijn beurt weinig verkoeling aan zijn drankje. “Het smaakte meer naar thee”, grapte de Nederlander tegenover zijn collega-coureurs. Mogelijk smaakte de champagne op het podium daardoor extra goed.

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