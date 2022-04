Mercedes hoopt met een aantal updates in Miami de eerste stappen vooruit te zetten om de problemen met de W13 op te lossen. Trackside engineering director Andrew Shovlin denkt dat het stapsgewijs opgelost moet worden, maar ziet voorlopig ‘bemoedigende tekenen’.

Mercedes worstelt al sinds dag één met porpoising, dat de snelheid van de W13 beperkt. Lewis Hamilton en George Russell kunnen Ferrari en Red Bull niet bijbenen en na de Grand Prix van Emilia-Romagna gaf Hamilton ook al de hoop op zijn achtste titel voor dit jaar in ieder geval op. Mercedes hoopt echter dat het in Miami met de nodige oplossingen kan komen voor de W13, die op dit moment nog genoeg problemen kent.

“We kunnen de auto niet rijden op de manier waarop we willen rijden”, zegt trackside engineering director Andrew Shovlin in de debrief van Mercedes. “We moeten met een hogere rijhoogte rijden, daardoor hebben we minder performance. We focussen ons nu op het vinden van een aerodynamische oplossing die ervoor zorgt dat het probleem verdwijnt.”

Mercedes heeft al meermaals aangegeven dat het niet verwacht dat die problemen zomaar zullen verdwijnen. Ook Shovlin benadrukt dat het nog kan duren voordat het allemaal opgelost is. “Als we realistisch zijn dan moeten we dit stapsgewijs benaderen, in plaats van hopen op één groot moment dat alles verdwijnt. Maar we zien op dit moment bemoedigende tekenen.”

Die eerste tekenen zouden mogelijk al in Miami kunnen verschijnen. “Hopelijk kunnen we in Miami al vooruitgang zien op dit gebied. We verwachten niet dat we dit van de ene op de andere dag kunnen oplossen, maar als we een aanwijzing kunnen krijgen dat we de goede kant op gaan, dat we echt tot op de bodem hebben uitgezocht wat er aan de hand is, dan zullen we heel blij zijn dat we gewoon de goede kant opgaan”, aldus Shovlin.