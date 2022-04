Oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg acht het mogelijk dat dit het eerste seizoen wordt waarin Lewis Hamilton géén Formule 1-zege pakt. De oud-teamgenoot van de zevenvoudig wereldkampioen vindt het ‘moeilijk om te zien’ hoe Hamilton er nu voor staat: “Hij is echt down en dat is begrijpelijk.”

Het raceweekend in Imola was er een om te vergeten voor Hamilton. Van de kwalificatie tot de sprintrace en de race; de Brit stond geen enkele keer in de top tien en bleef dus puntloos terwijl teamgenoot George Russell als vierde over de streep kwam. Het leidt uiteraard tot vragen over de motivatie van de zevenvoudig wereldkampioen, die de afgelopen jaren veel successen kende.

“Het is zeker een zeer, zeer lastige situatie voor Lewis”, stelt Nico Rosberg, actief als Sky F1-analist, vast. Voor Hamilton kan het pijnlijk uitpakken, denkt Rosberg. “Hij heeft elk jaar een race gewonnen en het lijkt erop dat dit het jaar kan zijn waarin hij géén zege kan pakken.”

Rosberg, die ervaring heeft met spanningen binnen Mercedes, ziet de spanning opnieuw stijgen. “We zagen Toto (Wolff, teambaas, red.) die, in mijn optiek, boos was op Lewis omdat Lewis misschien het team te fel bekritiseerd heeft op de radio. De spanning stijgt, dat hoort erbij. Lewis zal natuurlijk wat meer van die emoties tonen.” Toch denkt de oud-teamgenoot van Hamilton dat hij die emoties ‘uiteindelijk onder controle’ kan houden.

‘Hamilton is down’

Na de race gaf Hamilton voor het eerst dit seizoen de hoop op de titel op. Hoe de zevenvoudig wereldkampioen erbij stond, vond Rosberg ‘moeilijk om te zien’. “Hij is echt down en dat is begrijpelijk”, zegt de wereldkampioen van 2016. “Het is een lang seizoen, maar ze zijn nergens met die auto. Ze zullen niet eens in staat zijn om snel om de zeges te strijden. Het is voor Hamilton dus lastig om gemotiveerd te blijven.”

Rosberg denkt dat Hamilton wel gemotiveerd kan blijven. Waar hij die motivatie moet vinden? “Dat George zo goed presteert zou wel eens de grootste motivator voor Lewis kunnen zijn om door te gaan en te blijven vechten”, aldus de Duitser.