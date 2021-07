In de vrijdageditie van Paddockpraat, de podcast van Formule 1 Magazine, bespreken Daan de Geus en verslaggever ter plekke Sjaak Willems de laatste nieuwtjes van de Grand Prix van Oostenrijk. Over de vraag of een tweede deel op de Red Bull Ring saai is, wat is er anders en vooral ook over het vingerwijzen vanuit Mercedes naar Red Bull. Want die Honda-motor is wel heel sterk, vinden ze daar.

