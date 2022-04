Er wordt in de fabrieken van Mercedes hard gewerkt om het voordeel van Ferrari en Red Bull te verkleinen, aldus Mercedes-teambaas Toto Wolff. Die kijkt trots toe hoe zijn team de situatie probeert te verbeteren, al weet hij ook dat het nog wat tijd gaat kosten voordat alle problemen verdwenen zijn.

Mercedes weet na drie races dat het nog steeds niet de auto heeft om voor de zeges te gaan. Het team dat de afgelopen jaren de Formule 1 domineerde worstelt flink met de W13 en het porpoising, het gestuiter van de bolide op de rechte stukken. Dat kost tijd op de baan, maar ook naast de baan wordt er veel tijd gestopt in het vinden van oplossingen om snelheid te vinden. Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt trots toe hoe zijn team er nu alles aan doet om de situatie te verbeteren.

“We weten dat we op dit moment niet de pace van Ferrari of Red Bull hebben”, erkent Wolff. Maar: “We werken hard om hun voordeel te verkleinen. Het is geweldig om iedereen in de fabriek samen te zien komen om dit te bereiken.”

Ook in het paasweekend heeft het personeel van Mercedes flink wat uren gewerkt om met verbeteringen aan de W13 te komen. Deze zouden volgens Wolff al gereed zijn voor de race in Imola. “Dat toont de toewijding van het team om de situatie om te draaien. Natuurlijk moeten we realistisch zijn: het zal tijd kosten om de verbeteringen aan te brengen die we willen, maar we leren zoveel mogelijk van elke race en vinden manieren om ons vooruit te helpen”, aldus Wolff.