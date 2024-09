Er staat een doubleheader op het F1-programma van twee stratencircuits: Bakoe en Singapore. Maar wat komt er allemaal kijken bij het racen op een stratencircuit? En moeten er meer stratencircuits worden toegevoegd aan de kalender, zelfs als dat ten koste gaat van de Formule 1-race op Zandvoort? Dat bespreken we met coureur Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Ik vind stratencircuits fantastisch”, begint Bleekemolen. “En dat komt met name omdat je geen fout mag maken. En hoe dichter je op de vangrails rijdt, hoe sneller je bent.” Ook beaamt Bleekemolen dat de beste coureurs naar boven komen drijven op stratencircuits. “Je ziet dat coureurs met een mindere auto toch ineens kunnen winnen op zo’n circuit.”

“Zo’n weekend op een stratencircuit moet je opbouwen en je ziet vaak meteen al in de eerste vrije training wie er vertrouwen heeft in de auto”, weet Bleekemolen. “Je moet langzaam naar de limiet toewerken, maar ook niet te langzaam. Dat is altijd een afweging die je maakt, het is een risicocalculatie.”

Bleekemolen is verder van mening dat er meer stratencircuits mogen worden toegevoegd aan de Formule 1-kalender. Maar zou hij dan ook Zandvoort willen opofferen voor een stratencircuit? Dat hoor je in deze podcast. Beluister hem hier op de onze website of via Spotify of Apple Podcasts.



