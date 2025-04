Velen beweren dat McLaren op tactisch gebied steken heeft laten vallen tijdens de Grand Prix van Japan. Nadat Max Verstappen op zaterdag de pole position opeiste, kreeg het team uit Woking het op zondag niet voor elkaar om de koppositie te veroveren. “Het is te voorzichtig en conservatief”, zegt verslaggever Gerard Bos in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Het doet je toch ook weer denken aan vorig jaar bij McLaren”, zegt Bos naar aanleiding van de Grand Prix in Japan. “Ze denken aan niet verliezen in plaats van winnen. Daar gingen ze in 2024 ook de mist in. Het lijkt wel of ze die lessen nog niet durven toe te passen.”

Oscar Piastri’s verzoek om zijn teamgenoot in te halen om zo de aanval in te zetten op Verstappen werd niet gehonoreerd. Is dit een teken aan de wand dat Lando Norris de voorkeurspositie heeft binnen McLaren? “Ze moeten dat zelf afdwingen”, zegt Jeroen Bleekemolen. “Als Piastri sector 1 goed had gereden tijdens de kwalificatie, dan had hij op pole gestaan en de wedstrijd gewonnen. Dus het is ook een beetje hoe het seizoen gaat verlopen, maar je moet er bovenuit steken als rijder.”

“Het is ook choose your battles“, meent Bos. “Piastri deed het nu subtiel zonder het op te eisen. De volgende keer zal hij daar wat sterker op hinten, en de keer daarop zet hij hem er gewoon naast. Hij zal gewoon wat brutaler worden als dit nog een paar keer gebeurt.”

Beluister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk de video van Paddockpraat hier:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.