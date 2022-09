Waar het zal gebeuren, is nog niet duidelijk maar het aantal sprintraces wordt volgend jaar verdubbeld van drie naar zes. De teams stemden eerder dit jaar al in, net als Formula One Management. De commissie van de FIA is nu ook akkoord.

Daarmee krijgt de F1 zijn zin, zo is Ross Brawn sinds de introductie vorig jaar een groot voorstander van het format. “Ik denk dat we vorig jaar nog niet helemaal wisten waar we stonden met de oude bolides. Maar ik denk dat ze kunnen zien hoe dit doorwerkt in de nieuwe auto’s en de filosofie van de nieuwe auto’s.” Het format zorgt voor drie dagen actie, zo stelt Brawn vaak. Met een kwalificatie op vrijdag, een sprintrace op zaterdag en de Grand Prix op zondag krijgt de fans meer actie voorgeschoteld.

Vorig jaar werden de eerste drie sprintweekenden gehouden in Engeland, Monza en Brazilië met 3, 2 en 1 punt voor de top 3. De inzet is voor dit seizoen verhoogd naar 8 punten voor winst aflopend naar 1 voor P8. In Imola en Oostenrijk werden al twee sprints verreden, de derde staat voor Brazilië op het programma.

“Ik ben erg blij met de goedkeuring voor zes sprintweekend vanaf 2023”, aldus F1-CEO Stefano Domenicali. “Er wordt vanaf het begin van het weekend ergens voor gestreden, dat moet alleen maar meer actie en drama opleveren. De ervaring van fans, teams en promotors is positief geweest, het voegt een nieuwe dimensie toe aan de F1.”