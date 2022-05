Red Bulls topontwerper Adrian Newey is lovend over Max Verstappen en zijn manier van feedback geven. Dankzij de Nederlander weet Red Bull steeds waartoe de auto in staat is, stelt Newey.

Verstappen en Newey werken nu al enkele jaren samen bij Red Bull. Newey weet dus inmiddels hoe de regerend wereldkampioen te werk gaat en is daar alleen maar lovend over.

“Wat zo geweldig is aan Max, is dat je weet waartoe de auto in staat is omdat hij instapt en hem de nek omdraait”, zegt Newey in gesprek met The Race. “Zijn feedback is goed, hij is zich heel bewust van wat de banden doen en hoe ze te managen. Ik denk dat zijn wilde reputatie onterecht is.”

Daar was vorig jaar ook weer wat om te doen, met enkele opvallende momenten met titelrivaal Lewis Hamilton. “Wat hij in Brazilië deed was een beetje ondeugend”, oordeelt Newey over het moment dat de twee zij-aan-zij naast de baan terechtkwamen. Het incident in Saoedi-Arabië, waar Verstappen zijn plaats moest teruggeven aan Hamilton maar vervolgens bestraft werd voor een brake check, omschrijft Newey als ‘dom’: “Maar ik denk dat hij wat gefrustreerd was dat Lewis hem niet inhaalde, maar hij had hem nog steeds niet moeten brake testen.”

“Silverstone was in mijn optiek een duidelijke professionele overtreding”, wijst hij met de vinger naar Hamilton. “Mensen lijken een kort geheugen te hebben. Ze brandmerken een individu en het kost tijd voordat het weer weggaat. Hij is erg makkelijk om mee samen te werken, hij is erg open. Als je hem vraagt om iets te doen, dan zal hij het altijd proberen”, aldus de topontwerper van Red Bull.

De andere Red Bull-kampioen, Sebastian Vettel, pakte de zaken heel anders aan. “Sebastian was zeer, zeer gedetailleerd in zijn analyse na de sessies”, herinnert Newey zich. “De debriefs duurden behoorlijk lang. Seb zou tot laat in de avond blijven, bekeek on-boards, zou door de data gaan en praten met zijn engineer. Dat werkte voor hem, dat is dus geen kritiek. Max is niet zo extreem, hij zit meer ergens in het midden”, aldus de Brit.