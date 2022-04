De in 2020 aan Romain Grosjean beloofde test met Mercedes staat nog steeds op de planning, verzekert Mercedes-teambaas Toto Wolff. Wanneer dat gebeurt, is nog niet zeker, maar: “De test gaat zeker plaatsvinden.”

Twee jaar geleden had Grosjean de horrorcrash in Bahrein. Hij schoot met de Haas vol door de vangrail na contact met Daniil Kvyat. De VF-20 veranderde in een vlammenzee en het duurde bijna een halve minuut voordat Grosjean uit de auto sprong. Hij liep daarbij brandwonden aan zijn handen en voeten op, waardoor zijn Formule 1-carrière er eerder op zat dan verwacht. Grosjean moest namelijk de Grand Prix van Sakhir, een week later in Bahrein, en Abu Dhabi missen vanwege de blessures.

Omdat hij geen mooie afsluiting van zijn Formule 1-carrière kon krijgen, bood Mercedes hem een testdag aan om alsnog één keer in te stappen in een F1-bolide, nu een winnende. Vorig jaar kwam het er echter niet van door reisbeperkingen naar Frankrijk, waar hij in het Grand Prix-weekend een demo zou doen. Het wordt dus wat later dan gepland, maar Mercedes benadrukt dat er nog altijd gekeken wordt naar een testdag met Grosjean.

“De test gaat zeker plaatsvinden”, verzekert Wolff. “We zijn eraan toegewijd. We hebben er nog geen datum voor gepland, we moeten kijken wanneer hij kan en wanneer wij kunnen, maar het gaat gebeuren. Als ik mijn woord geef, dan geef ik mijn woord.”