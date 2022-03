Als Romain Grosjean een telefoontje had gekregen van Haas F1-teambaas Günther Steiner om Nikita Mazepin te vervangen, had de Fransman dat aanbod afgewezen. Hij zegt gelukkig te zijn in de IndyCar en dat zijn tijd in de Formule 1 er echt op zit.

Haas moest, nadat zij het contract met Nikita Mazepin verscheurden vanwege de Russische invasie van Oekraïne, zoeken naar een nieuwe teamgenoot voor Mick Schumacher. Het team had reservecoureur Pietro Fittipaldi klaarstaan, maar teameigenaar Gene Haas wilde een meer ervaren coureur. Meerdere opties werden genoemd, maar het team gaf uiteindelijk Kevin Magnussen opnieuw de kans.

Magnussen was in 2020 nog teamgenoot van Romain Grosjean bij het Amerikaanse team. Haas-teambaas Günther Steiner verklapte dat Haas enkel met Magnussen had gesproken voor het zitje naast Schumacher. Dat bleek een goede keuze, aangezien Grosjean, nu actief in de IndyCar, niet zomaar terug zou willen keren in de Formule 1. “Veel mensen hebben me gevraagd of ik terug zou keren”, zegt Grosjean tegen Motorsportweek. “Dat zou ik niet doen. Ik ben heel gelukkig in de Verenigde Staten en voel me goed in de IndyCar.”

“Het is enerverend dat je elk weekend racet en kans maakt om te winnen”, maakt Grosjean nog maar eens duidelijk waarom hij niet zo snel zal terugkeren in de Formule 1. “Ik heb een geweldige carrière gehad in de Formule 1. Het was een groot deel van mijn leven.”

“Maar nu ga ik verder met het volgende hoofdstuk en dat hoofdstuk draait volledig om het winnen van races en kampioenschappen proberen te winnen. Ik zou dus niet zo positief hebben gereageerd op dat telefoontje”, aldus Grosjean.