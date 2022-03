Haas-teambaas Günther Steiner richtte zijn pijlen na de breuk met Nikita Mazepin gelijk op Kevin Magnussen. In de Deen heeft Haas volgens Steiner een bewezen kracht die het team weer vooruit kan helpen.

“Ik heb nooit gedacht dat we er niet uit zouden komen”, laat Steiner daar in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine, geen twijfel over bestaan. “Ik heb ook niet met andere coureurs gesproken”, benadrukt hij. “Met niemand. Zoals gezegd: ik had er vertrouwen in.”

Dat gezegd hebbende, erkent Steiner dat ‘geen enkele deal op dit niveau makkelijk is’ om rond te krijgen. Maar: “Het liep vrij lekker met Kevin, het liep nooit echt vast.” Dat Magnussen eerder voor Haas heeft gereden, hielp daarbij. “We kennen elkaar natuurlijk. We hoefden niet veel te onderhandelen.”

De belangrijkste reden om voor Magnussen te gaan, verduidelijkt Steiner, is dat Haas denkt dat hij het team weer vooruit kan helpen. Dat Haas Magnussen eind 2020 nog bedankte voor bewezen diensten en voor Mazepin en Mick Schumacher ging, ziet Steiner desondanks niet als een verkeerde beslissing.

“Zo zou ik het niet stellen”, stelt hij. “Het was – toen – het juiste om te doen. We wisten in 2020 al dat 2021 een lastig jaar zou worden, dat de auto niet goed zou zijn. Nu voelen we als team echter dat we de weg naar boven weer kunnen vinden. Daarom wilden we een ervaren iemand hebben.”

Wat verder voor Magnussen pleit, is dat hij een bekende waarde is voor Haas. “Je kijkt denk ik altijd naar wat eerder voor je heeft gewerkt. We wilden als team zo snel mogelijk en met zo min mogelijk risico een stap vooruitzetten. Dat kan met Kevin.”

Tel erbij op dat hij ook een goede graadmeter is voor teamgenoot Schumacher én veel ervaring heeft, en Magnussen was een logischer keuze dan testrijder Pietro Fittipaldi. Fittipaldi was wél het alternatief geweest als het met Magnussen niet was gelukt. “Ook omdat de eerste race zo dichtbij is.”