Na een jaar afwezigheid van de Formule 1 keert Kevin Magnussen weer terug in de Formule 1. De Deen hoefde niet te twijfelen toen Haas-teambaas Günther Steiner hem vorige week opbelde, maar hij heeft gisteren pas het contract getekend: “Toen wist ik pas dat ik weer zou gaan racen.”

Bij Haas speelde er de afgelopen tijd veel achter de schermen. Het Amerikaanse team zag zich genoodzaakt het contract met Russische sponsor Uralkali en daarmee Nikita Mazepin te verscheuren vanwege de oorlog in Oekraïne. Daardoor moest het team naar een vervanger zoeken. Meerdere namen werden genoemd, waaronder Antonio Giovinazzi, Nico Hülkenberg en Oscar Piastri. Maar uiteindelijk kwam Haas terug bij oude bekende Kevin Magnussen, die na het seizoen 2020 de deur gewezen werd door het team.

Het was voor de Deen dan ook een verrassing toen hij een telefoontje kreeg van teambaas Günther Steiner. “Günther belde me vorige week op met de vraag of ik interesse had”, zegt Magnussen tegen Viaplay. “Ik zei ja. Toen volgde een snel proces, al duurde dat nog steeds een week. Ik heb gisteren pas het contract ondertekend. Toen wist ik pas echt dat ik weer zou gaan racen”, aldus de Deen, wiens comeback gisteren bekendgemaakt werd.

Na het afscheid van de Formule 1 begon Magnussen een raceavontuur in de Verenigde Staten, in het IMSA-kampioenschap. Dit jaar zou hij intensief werken met Peugeot voor het Hypercar-project in het World Endurance Championship, maar nu keert hij terug in de Formule 1. Dat had Magnussen niet meer verwacht.

“Ik had nooit gedacht dat dit zou gebeuren”, vertelt hij. “Toen ik de Formule 1 eind 2020 verliet, ging ik er vanuit dat dat het was. Ik had al afscheid genomen van de Formule 1. Vorig jaar racete ik in de Verenigde Staten en bracht ik veel tijd door met de familie. Er zijn veel dingen gebeurd. Het voelt alsof we tien jaar verder zijn, maar nu ik hier ben voelt het alsof de tijd heeft stilgestaan. Het is apart hoe het soms uitpakt. Nu ik hier ben en iedereen weer zie, voelt het alsof ik nooit weg ben geweest.”

Het zal voor Magnussen na een jaar afwezigheid wel weer wennen worden aan de Formule 1, al helemaal met de nieuwe bolides. Hij zegt klaar te zijn voor de uitdaging, maar het zal even duren voordat hij weer op snelheid komt. “Ik zal natuurlijk niet alles over de auto kunnen leren voordat ik weer instap. Het wordt een soort work in progress. Ik leer wat meer over de systemen en hoe de auto werkt. We hebben een nieuwe ophanging waar ik nooit mee gewerkt heb, de aero is heel anders. Het is een heel nieuwe raceauto, dus ik heb veel te leren.”