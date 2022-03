Hoe goed is Mick Schumacher? Die vraag was vorig jaar lastig te beantwoorden toen collega-rookie Nikita Mazepin zijn Haas-teamgenoot was. In Kevin Magnussen krijgt de Duitser dit seizoen echter een bekendere benchmark.

Magnussen heeft er immers al 119 Grands Prix op zitten in de Formule 1. 79 daarvan reed hij voor het team van Haas, dat hem dus goed kent en weet hoe goed hij is. In die zin is de Deen dus ook gelijk een goede meetlat om zijn Duitse teamgenoot langs te leggen, zo beseft ook Schumacher zelf.

“Ik denk dat ik van zijn ervaring kan profiteren en hij een goede graadmeter voor me is”, zegt Schumacher over Magnussen. “Hij is iemand met wie ik me kan meten en die druk op mij zet. Zo kan ik ook zien hoe dat is”, verwacht Schumacher.

Haas is mede vanwege zijn ervaring voor Magnussen gegaan, en hoopt dat hij het team daarmee vooruit kan helpen. “We wilden als team zo snel mogelijk en met zo min mogelijk risico een stap vooruitzetten. Dat kan met Kevin”, aldus Haas-teambaas Günther Steiner over Magnussens rentree.

