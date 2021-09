De Grand Prix van Italië kon niet beter voor McLaren, dat met Daniel Ricciardo en Lando Norris de één-twee pakte. Norris vindt het loon na hard werken in de afgelopen jaren en had uiteraard gehoopt dat hij de race kon winnen: “Maar ik ben hier voor het team.”

Norris begon als derde aan de race na een prima sprintkwalificatie. De Brit kon bij de start niet voorbij aan zijn teamgenoot, maar wat belangrijker was voor hem was dat hij Lewis Hamilton achter zich wist te houden. Ook na de crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton bleef Norris koel en deed hij er alles aan om de nu tweede positie te verdedigen. Hij stond onder druk van Charles Leclerc en even leek hij te moeten vrezen voor Valtteri Bottas, maar uiteindelijk kwam er een één-twee voor McLaren, de eerste één-twee van het seizoen.

Lees ook: Ricciardo wint Italiaanse GP, Verstappen en Hamilton uitvallers na crash

“Ik wil eerst iedereen bedanken, van de fans tot aan het team”, aldus de blije Norris. “We hebben een best gaaf weekend gehad. Ik kwam vier jaar geleden bij het team en we werkten naar dit moment toe. We hebben eindelijk een één-twee, dat is een goede stap voor ons. Ik ben natuurlijk blij voor Daniel en heel erg blij voor het team.”

Norris keek in de tweede helft vooral naar de achterkant van de McLaren van zijn teamgenoot. Hij gaf op de boordradio ook al aan dat de Australiër wat sneller moest rijden omdat hij de druk van Pérez achter zich voelde. Uiteraard had Norris gehoopt dat Ricciardo hem voorbij zou laten gaan voor de zege, maar: “Ik ben hier voor het team. Het had net zo kunnen eindigen als die andere twee”, doelt hij op de crash tussen Hamilton en Verstappen. Ik ben gewoon blij dat ik tweede ben geworden. Ik krijg mijn kans nog wel in de toekomst”, besluit de Brit.