De kerbstones in bocht 12 van het Jeddah Corniche Circuit moeten voor de race worden aangepast, vindt Lando Norris. Hij doet die uitspraak na de zware crash van Mick Schumacher in de kwalificatie.

Schumacher verloor de controle over zijn VF-22 in bocht 12 nadat hij vol over de kerbstones schoot. Hij knalde vervolgens op hoge snelheid tegen de muur en werd later uit voorzorg naar het ziekenhuis vervoerd. Haas heeft besloten om Schumacher vandaag niet te laten racen, al liet de Duitser zelf op sociale media weten dat hij in orde is.

In dezelfde kwalificatie had Esteban Ocon ook een close call in bocht 12, waar het eerder dit weekend ook al fout ging voor Formule 2-coureur Cem Bölükbasi die bij de crash een hersenschudding opliep. Het leidt tot de nodige zorgen bij Lando Norris. “Met dit soort auto’s kan je gewoon niet zo’n agressieve kerbstone hebben met de hoge snelheden die we daar bereiken”, zegt de McLaren-coureur. “Wat het nog erger maakt, is de hoek van de kerbstones. Als je een klein beetje fout zit, kan je zo’n grote crash hebben zoals we zagen.”

“Het moet voor morgen worden aangepast”, sprak Norris na de kwalificatie op zaterdag. “Zeker in een racesituatie, als je achter iemand zit of als je een beetje onderstuur krijgt vanwege de vuile lucht enzovoorts, dan kan je gewoon verrast worden buiten jouw schuld om. Dat moet dus veranderd worden.”