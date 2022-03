De zevende plek was niet helemaal wat Lando Norris in Saoedi-Arabië had gewild, maar de Brit is blij dat McLaren daar een stap vooruit leek te zetten ten opzichte van Bahrein: “Goed om te zien dat er potentie in de auto zit.”

Norris kwam op de streep slechts één tiende tekort om de zesde plek te pakken in Saoedi-Arabië. Esteban Ocon versloeg de Brit in een sprint tot aan de streep waardoor Norris genoegen moest nemen met zes punten. Dat was wel een flinke verbetering ten opzichte van Bahrein, waar beide McLarens kansloos buiten de punten eindigden. Norris is dan ook niet ontevreden met het resultaat, dat weer wat perspectief biedt voor het team.

“Ik had gewoon wat pech aan het einde met Esteban, er was een dubbele gele vlag en dat was mijn enige kans om van hem weg te rijden, maar dat kon ik niet”, blikt Norris terug op de race. Hoewel hij de zesde plek niet kon behouden, zag de Brit ‘veel positiefs’ in de race. “P7, dat zijn goede punten. Een beetje beter dan we verwacht hadden, maar dat komt ook door de uitvalbeurten. We hebben er het beste van gemaakt.”

“Het is goed om te zien dat er potentie in de auto zit,” vervolgt Norris, “en dat er een aantal positieve punten zijn, wat betekent dat we kunnen uitkijken naar een aantal goede resultaten.” Toch kan het altijd beter: “We hadden met twee auto’s in de punten moeten eindigen. Daniel (Ricciardo, red.) reed een goede race, maar hij had helaas pech”, doelt hij op de late uitvalbeurt. “Maar we moeten vooral naar de positieve zaken kijken.”