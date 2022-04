De verschillen in topsnelheid in de Grand Prix van Saoedi-Arabië lagen niet aan de krachtbron, stelt McLaren-coureur Lando Norris. Hij heeft het gevoel dat Red Bull Powertrains en Ferrari op gelijke hoogte staan, maar heeft nog wel één vraagteken: Alpine.

De verschillen in topsnelheid op het Jeddah Corniche Circuit waren behoorlijk groot. Bij het eerste meetpunt was Sergio Pérez met een snelheid van 290,4 km/u de snelste, bij het tweede meetpunt en de speedtrap op start/finish stond Guanyu Zhou met zijn Alfa Romeo bovenaan. Opvallend is wel dat de Ferrari-coureurs, die de hele race in de top vier reden, niet in de top tien terug te vinden zijn bij deze meetpunten en zo tussen de 6 en 8 km/u tekort kwamen.

Dat doet McLaren-coureur Lando Norris ook vermoeden dat de krachtbron geen grote rol speelde, maar de afstelling van de auto. “Dit weekend lag het voor 100 procent aan de verschillende downforce-niveaus”, stelt de Brit in gesprek met Motorsport-Total.com. “Ik heb niet het gevoel dat Honda beter is dan Ferrari. Het feit dat de Red Bull zoveel sneller was dan de Ferrari komt gewoon door de verschillende vleugelposities. In Bahrein waren de verschillen tussen de krachtbronnen veel makkelijker te begrijpen.”

Voor Norris is er nog wel één vraagteken: Alpine, dat als enige team met de Renault-motor rijdt. “Vergeleken met hen, kan ik niet precies zeggen waar we stonden”, aldus Norris. “Ze waren zo veel sneller. We zoeken dat tot op de bodem uit en houden dat in gedachten voor de toekomst.”