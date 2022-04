Na twee tegenvallende races is er ‘een klein beetje minder geluk’ bij McLaren, merkt Lando Norris op. Het team is niet blij met de resultaten, maar Norris houdt hoop: “Iedereen is nog erg gemotiveerd.”

Met slechts zes punten na twee races staat McLaren er slecht voor. Daniel Ricciardo en Norris konden amper schitteren in de MCL36, die flink wat snelheid tekort komt om voor de topposities te strijden. In Saoedi-Arabië pakte Norris de eerste punten voor het team met de zevende plek, al is dat niet waar McLaren op gehoopt had nadat ze vorig jaar vierde werden bij de constructeurs.

Ook Norris weet dat hij niet tegen zichzelf kan liegen in deze situatie. “Als je punten, success en podiumplaatsen hebt, dan stijgt het moreel. Er zijn verwachtingen en als echte racers willen we succesvol zijn en goed presteren”, zegt Norris. Dat gaat niet gebeuren met de veertiende en vijftiende plek, zoals dat in Bahrein het geval was. “Een klein beetje van ons geluk is verdwenen”, stelt de McLaren-coureur.

Toch zal McLaren niet stil blijven zitten. Norris gaf eerder aan dat hij niet op korte termijn een grote verbetering verwacht, maar hij blijft hoopvol dat McLaren zal terugslaan. “Ik denk dat het belangrijkste is dat iedereen nog steeds erg gemotiveerd is. Zelfs al worstelen we nog twee maanden, iedereen is behoorlijk zelfverzekerd en gemotiveerd dat we goede vooruitgang kunnen boeken en kunnen terugkeren waar we horen te staan.”

“We kunnen dus niet blij zijn met waar we staan”, gaat Norris verder. “Dat is ook wat ik probeer te zeggen: we kunnen niet blij zijn en zijn dat dan ook niet, maar het belangrijkste is dat we allemaal gemotiveerd zijn om terug te keren”, besluit de Brit.