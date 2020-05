Nu in de winkel of verkrijgbaar met gratis verzending, Formule 1 nr. 4: 70 jaar F1-special

Vanaf morgen 12 mei ligt het nieuwste nummer van FORMULE 1 MAGAZINE in de winkel of op de mat. In onze nieuwe editie lees je alles over 70 jaar F1, de eerste vijf jaar van Max Verstappen in de koningsklasse, de mythe en magie van Ferrari en nog heel veel meer. Goed nieuws, als je het nummer bestelt in onze webshop is de verzending tijdelijk gratis!



Races of niet, FORMULE 1 voorziet je van de laatste updates en verhalen achter de schermen. In Formule 1 nr. 4 lees je alles over 70 jaar Formule 1, exclusieve interviews en het laatste nieuws. We lichten alvast enkele items uit:

Twee Nederlandse ingenieurs die jarenlang voor of met Ferrari werkten, Ernest Knoors en bandenspecialist Kees van de Grint, vertellen in geuren en kleuren over de mythe van Maranello. Verder gingen we in Aken op audiëntie bij Formule 1’s huisarchitect Hermann Tilke. De Duitser vertelt gedetailleerd hoe een circuitontwerp tot stand komt en gaat op verzoek ook in op de kritiek die er vaak op zijn werk is.

Tenslotte is er de uitgebreide beeldreportage van Jos Verstappens eerste Grand Prix, begin 1994 in Brazilië. Onze huisfotograaf Peter van Egmond was daarbij, volgde Verstappen vier dagen lang bijna overal in zijn schaduw. Hij dook in zijn archief en deelt nu nooit eerder vertoonde foto’s. Voor onze online lezers lichtten we afgelopen weekend alvast een tipje van de sluier.

