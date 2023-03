Nadat hij in de eerste vrije training met 25 ronden nog het meest productief was van alle coureurs, kwam Nyck de Vries in de tweede oefensessie van de Grand Prix van Australië maar tot 8 ronden. “Er was een klein technisch probleem aan de achterkant van de auto.”

De Vries reed tot vrijdag nog niet eerder op het circuit in Melbourne, het maken van zoveel mogelijk kilometers was op de eerste dag van het raceweekend dus van extra belang voor de debutant. Hoewel het issue in de tweede vrije training daar niet bij hielp, lijken de gevolgen beperkt. Het regende namelijk in de fase waarin De Vries ontbrak. Veel representatieve kilometers miste hij dus niet.

“We maken ons geen zorgen over het technische probleem”, liet het team van AlphaTauri na afloop weten. Dat betekent dat de schade ook letterlijk dus meeviel voor De Vries. Hij sloot VT2 na de pech af als nummer 17, vier tienden achter teamgenoot Yuki Tsunoda (elfde). Met diezelfde marge was De Vries in de eerste sessie juist op zijn beurt sneller geweest dan de Japanner. De Vries werd toen veertiende, Tsunoda zeventiende.

De bolide van AlphaTauri beschikt in Melbourne over updates. “Wat die precies gaan brengen, weet ik nog niet. We gaan er hoe dan het maximale uit proberen te halen”, keek De Vries in gesprek met onder meer FORMULE 1 Magazine al uit naar de zaterdag en zondag in Australië.