Met de Dutch GP in aantocht bereiden we je alvast voor op het raceweekend in de duinen. Daarom laten we je in de zomerstop iedere vrijdag verhalen horen van mensen op en rondom het circuit in de special ‘Op weg naar Zandvoort’. In de eerste aflevering marshal Taco Janssen. “Het is onbetaalbaar op welke plekken ik allemaal ben geweest!”

Janssen vertelt in geuren en kleuren over zijn rol op en langs het circuit. Hoe word je marshal, welke verschillende rollen zijn er binnen het marshalteam, wat doe je allemaal tijdens een racedag en wat zijn de specifieke uitdagingen tijdens de Dutch GP? Uiteraard heeft Taco ook mooie anekdotes, want welke Formule 1-coureur vond dat de marhsalauto meer grip had dan zijn F1-wagen? Je hoort het allemaal in deze podcast, mis het niet!

