Oud-Formule 1-coureur Daniil Kvyat heeft zich uitgesproken tegen de oproep van het Internationaal Olympisch Comité om Russische en Belarussische sporters van internationale evenementen te weren. Dat zou volgens de Russische coureur ‘oneerlijk’ zijn.

Meerdere landen hebben Rusland sancties opgelegd en dat heeft ook effect op de sportwereld. Voetbalbond FIFA heeft het nationale voetbalelftal al uitgesloten van evenementen en de Formule 1 heeft besloten om de Grand Prix van Rusland, die in september plaats zou vinden, niet door te laten gaan. Vandaag komt de FIA bijeen voor een speciale vergadering om de huidige situatie te bespreken. De FIA, sinds 2012 erkend door het IOC, zou overleggen of zij gehoor moeten geven aan de oproep van het IOC – om Russische en Belarussische sporters te verbannen van internationale evenementen – of niet.

Mocht de FIA besluiten om dat inderdaad te doen, dan zou Nikita Mazepin uitgesloten worden van het Formule 1-kampioenschap. Maar ook Kvyat zou daar de gevolgen van ondervinden, aangezien hij dit seizoen zijn LMP2-debuut zou maken in het FIA World Endurance Championship. “Ik wil graag de internationale sportbonden, inclusief het IOC, benadrukken dat sport buiten de politiek gelaten moet worden”, schrijft Kvyat op sociale media.

“Het verbannen van Russische atleten en teams van internationale evenementen is een oneerlijke oplossing en gaat in tegen wat sport ons in principe leert: eenheid en vrede. Wie anders dan wij, sporters, zullen de komende tijd helpen om landen samen te brengen”, aldus Kvyat, die hoopt dat Oekraïne en Rusland tot een vreedzame oplossing komen. “Hopelijk kunnen alle partijen een oplossing vinden via een respectvol dialoog door bij elkaar te gaan zitten.”

“Ik vind het afschuwelijk om twee buurlanden in een conflict te zien. Ik wil niet dat militaire acties en oorlogen de toekomst van de mensheid beïnvloeden. Ik wil dat mijn dochter en alle kinderen kunnen genieten van deze prachtige wereld”, aldus Kvyat.